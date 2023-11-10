Волкановски объяснил, почему бой с Топурией перенесен на февраль

«Мы подумали, что январь — это слишком рано. Мы хотели пройти все протоколы и сделать всё правильно. Мне повезло, что вокруг меня отличная команда, которая и раньше имела дело с сотрясениями. Мы решили, что мне ещё рано драться в январе. Я рад, что парни из UFC согласились передвинуть мой бой. Думаю, февраль идеально подходит для меня», — приводит слова Волкановски MMAJunkie со ссылкой на канал Fox Sports Australia.