Шевченко отреагировала на нападки Стрикленда в сторону женского дивизиона UFC

Отметим, ранее Стрикленд в своих социальных сетях написал, что женщины в смешанных единоборствах – это отстой. К тому же он сообщил, что мужчины заплатят больше за то, чтобы увидеть тебя голой, чем за то, чтобы посмотреть, как ты дерёшься.