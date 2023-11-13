Дана Уайт отреагировал на победу Аспиналла в бою с Павловичем

«Будет ли Том защищать временный титул? Я не знаю. Посмотрим, поглядим. Аспиналл принял этот бой на коротком уведомлении. И он выглядел блестяще против Павловича. Теперь у него есть много денег, чтобы немного передохнуть. Так что посмотрим», – сказал Уайт на пресс-конференции.