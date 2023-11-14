Павлович и Анкалев потеряли позиции в обновленном рейтинге UFC

Американский промоушен UFC после турнира в минувшие выходные представил обновлённые рейтинги спортсменов. Согласно им, российские бойцы Сергей Павлович и Магомед Анкалаев опустились на одну строчку в своих дивизионах.

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Павлович теперь занимает третью строчку в рейтинге тяжёлого веса. Том Аспиналл вышел на позицию временного чемпиона.

Анкалаев опустился на третье место в полутяжёлом дивизионе. Это произошло из-за победы Алекса Перейры в титульном поединке с Иржи Прохазкой. Теперь бразилец возглавляет рейтинг.