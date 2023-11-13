Чимаев рассказал, с кем бы он хотел провести следующий поединок

«Мне без разницы, с кем драться. Дрикус Дю Плесси выиграл у моего близкого друга, Даррена Тилла, хотелось бы реванш взять у него. И с Шоном мы на спаррингах хорошо работали. По сути, я все спарринги у него выиграл, но теперь надо показать это в клетке. Хочется себе доказать, что я могу у него в клетке тоже выиграть», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу ММАТИКА.