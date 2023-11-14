Тренер Макгрегора назвал сроки его следующего боя

«Мы надеялись на апрель, таков был план, так нам сказали, но теперь, судя по всему, это будет лето. Придерживает ли UFC его для Международной бойцовской недели? Я не знаю. Мы слышали об апреле, теперь же это июль. Это не конец света, всего пара месяцев. Да, этом нет ничего хорошего, но он сейчас наслаждается тренировками, так почему бы не продолжить в том же духе?», — сказал Кавана в подкасте The MMA Hour.