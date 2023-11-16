Павлович сделал заявление после поражения в поединке с Аспиналлом

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович сделал заявление после поражения в поединке с британцем Томом Аспиналлом. Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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«Хотел бы поблагодарить каждого зрителя, который за меня болел, переживал. Двигаемся вперед, включаемся в работу!» — заявил Павлович. Он подчеркнул, что чувствовал поддержку болельщиков накануне боя и продолжает чувствовать ее в социальных сетях по сей день.

Поединок между Павловичем и Аспиналлом состоялся в рамках турнира UFC 295, проходившего в Нью-Йорке (США). Британец нокаутировал россиянина на второй минуте первого раунда и завоевал пояс временного чемпиона организации в тяжелом весе.

Поражение стало для Павловича вторым в карьере. До этого в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) он уступал голландцу Алистару Овериму. В активе российского бойца 18 побед, перед боем с Аспиналлом он выиграл шесть боев подряд. Британец выиграл 14-й раз в профессиональных ММА при трех поражениях.