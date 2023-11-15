У российского боксера Дмитрия Бивола поменялся соперник

Российский боксер Дмитрий Бивол проведет защиту своего пояса WBA в полутяжелом весе против претендента из первой десятки рейтинга Всемирной боксерской ассоциации британца Линдона Артура (7).

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Ранее планировалось, что в рамках грандиозного боксерского вечера, который состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Бивол встретится с американцем Ричардом Риверой. Но, похоже, стороны не смогли договориться. И сразу несколько зарубежных СМИ со ссылкой на свои источники сообщили имя нового соперника.

На счету Линдона Артура 24 поединка на профессиональном ринге при одном поражении. В декабре 2021 года Артур проиграл в бое-реванше соотечественнику Энтони Ярду нокаутом в четвертом раунде и не сумел защитить звание чемпиона Содружества и межконтинентального чемпиона по версии WBO в полутяжелом весе. В сентябре 2023-го Линдон завоевал вакантный титул по версии IBO.

Бивол остается непобежденным боксером. В своем последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Дмитрий единогласным решением судей победил бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере. Это был главный "апсет" года в мире профи. Так что неудивительно, что Бивола признали лучшим боксером за отчетный период.