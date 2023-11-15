У российского боксера Дмитрия Бивола поменялся соперник
Российский боксер Дмитрий Бивол проведет защиту своего пояса WBA в полутяжелом весе против претендента из первой десятки рейтинга Всемирной боксерской ассоциации британца Линдона Артура (7).
Ранее планировалось, что в рамках грандиозного боксерского вечера, который состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Бивол встретится с американцем Ричардом Риверой. Но, похоже, стороны не смогли договориться. И сразу несколько зарубежных СМИ со ссылкой на свои источники сообщили имя нового соперника.
На счету Линдона Артура 24 поединка на профессиональном ринге при одном поражении. В декабре 2021 года Артур проиграл в бое-реванше соотечественнику Энтони Ярду нокаутом в четвертом раунде и не сумел защитить звание чемпиона Содружества и межконтинентального чемпиона по версии WBO в полутяжелом весе. В сентябре 2023-го Линдон завоевал вакантный титул по версии IBO.
Бивол остается непобежденным боксером. В своем последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Дмитрий единогласным решением судей победил бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере. Это был главный "апсет" года в мире профи. Так что неудивительно, что Бивола признали лучшим боксером за отчетный период.
Тем не менее сейчас не Бивол возглавит кард. В главных поединках сразятся два экс-чемпиона мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и американец Деонтей Уайлдер. Третий номера рейтинга IBF Джошуа выйдет на ринг против второго номера Отто Валина. Российские поклонники бокса шведа помнят, так как в сентябре он победил Мурата Гассиева и завоевал титул чемпиона по версии WBA Inter-Continental. Уайлдер же встретится с действующим чемпионом по версии IBF Inter-Continental Джозефом Паркером из Новой Зеландии.