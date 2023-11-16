Боец Минеев заявил, что его тошнит от поединков

«Очень большая аудитория людей почему-то считает, что кто-то должен драться за копейки. Хоть кто-то из этих людей хоть раз в жизни дрался? Вы хоть раз вообще на тренировке-то были? Вы вообще знаете, что такое каждый день вставать и идти в зал? Вот меня уже тошнит от этих мешков, бинтов, от звука, от сигнала гонга, от поединков, от спаррингов. Этим я занимаюсь уже больше 20 лет», — сказал Минеев.