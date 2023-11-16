Президент IBA Умар Кремлев встретился с Папой Римским

«Вера и спорт всегда должны следовать вместе и в одном направлении. Так и каждый спортсмен должен быть духовно насыщенным, а каждый верующий следить за своим здоровьем!



IBA для каждого его участника, спортсмена, тренера, функционера — это боксерский храм, где каждый может получить тепло, заботу, защиту и семейную помощь.



Мы стремимся к миру во всем мире и полному единению всех людей на планете. Веруйте, и тогда непременно мир будет ярче и добрее, а вы будете полны благодати. Аминь», — написал Кремлёв в своём телеграм-канале.