Боксер Фьюри раскрыл сумму гонорара за исторический бой с Нганну

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в подкасте Frank Warren заявил, что заработал рекордные $50 млн за бой против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоялся в октябре 2023 года.

"Забыл ли я бой с Нганну? Ты что, тупой? Мне только что заплатили около $50 млн. Я думаю о покупке дорогой яхты, самолета или недвижимости теперь. Я не верю, что мне задают такие идиотские вопросы", - заявил Фьюри.

Тайсон Фьюри 17 февраля 2024 года в саудовском Эр-Рияде выйдет в ринг против Александра Усика. Впервые стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри 2 марта 2023 года. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года.