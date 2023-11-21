Павловича отстранили от боев

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович получил медицинское отстранение после нокаута от британца Тома Аспиналла в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting.

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Павлович пропустит не менее 45 дней. Перед возвращением к поединкам ему предстоит получить разрешение от врачей. Аспиналл получил отстранение на семь дней.

Поединок между Павловичем и Аспиналлом состоялся 12 ноября в рамках турнира UFC 295 в Нью-Йорке (США). Британец нокаутировал россиянина на второй минуте первого раунда и завоевал пояс временного чемпиона организации в тяжелом весе.