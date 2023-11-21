Андре Уорд сказал, кто победит в бою Усика и Фьюри

Несмотря на последний бой Фьюри, можно предположить, что он всё рассчитает. Думаю, поединок получится отличным. Рад, что Усик заполучил его. Букмекеры отдают предпочтение Усику, но я считаю, что Фьюри найдет способ победить", — сказал Уорд в подкасте The MMA Hour.