Нганну отреагировал на решение лиги PFL приобрести Bellator

Напомним, 36-летний Фрэнсис Нганну является бойцом лиги PFL. Он перешёл в промоушен в текущем году, но до сих пор не дебютировал в нём. Ожидается, что свой первый поединок в PFL Хищник проведёт в следующем году. При этом в последнем бою Нганну дрался по правилам бокса – это произошло 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тогда Фрэнсис раздельным решением судей проиграл британцу Тайсону Фьюри.