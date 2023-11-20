Менеджер Усика объяснил, почему у Фьюри возникнут проблемы в бою с украинцем

«Звание абсолютного чемпиона всегда было целью. Никто не верил, что он сможет стать абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе, никто не верил, что он вообще поднимется в супертяжёлый вес. Посмотрите, чего он добился и как всё изменилось.



Фьюри не очень хорошо смотрится против левшей. И не очень хорошо смотрится против маленьких парней. А у Усика есть и то, и другое. Он меньше Фьюри, да и к тому же левша, так что посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Климаса ProBoxTV.