Чимаев заявил, что Кадыров помог ему вернуться к жизни

Боец UFC Чимаев: «Кадыров помог мне вернуться к жизни»
Боец MMA чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров помог ему «вернуться к жизни».
— Этот человек помог мне вернуться к жизни, не только мне и всему чеченскому народу. Хотелось бы поблагодарить за все, что он сделал и делает для нас, и нашего народа, — написал Чимаев на своей странице в социальных сетях.
Чимаев выступает в UFC в двух весовых категориях — до 77 и до 84 кг. На данный момент 29 летний боец представляет ОАЭ, ранее он выступал под флагом Швеции. Последний поединок Чимаев провел против бывшего чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана, победив решением судей по итогам трех раундов.