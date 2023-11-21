Родственник отца Хабиба рассказал, как тренер советовал воспитывать детей

Магомед Нурмагомедов, двоюродный брат Абдулманапа Нурмагомедова, в интервью «Матч ТВ» вспомнил, какие советы при жизни давал специалист, воспитавший двух чемпионов UFC.

© Матч ТВ

Абдулманап Нурмагомедов привел сына Хабиба к титулу чемпиона UFC в легком весе, а также тренировал нынешнего обладателя пояса Ислама Махачева и чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова. Специалист ушел из жизни 3 июля 2020 года.

Видео дня

— Ученики Абдулманапа часто вспоминали его как отличного тренера и, скорее, даже наставника, вы же его знаете как ровесника. О чем вы чаще всего говорили?

— Мы с ним росли (вместе) с самого детства, много времени проводили у бабушки. Когда он был постарше, чаще всего говорил о воспитании, об образовании. Это у него было самое главное. Его слова: воспитание, образование и только потом — спорт. И плюс он был очень доброжелательный ко всем людям. И на негативные моменты он сильно внимание обращал.

Был такой эпизод, не буду скрывать, — я начинал курить. Мы когда всеми братьями собирались, он говорил: «Ты садись подальше от меня — от тебя табаком пахнет». И он так говорил постоянно, и мне уже самому как то не по себе стало, тем более детям же не будешь плохой пример показывать. Хочешь не хочешь, мне пришлось бросить. С тех пор курить я не начинал.

— Могли бы какой то универсальный совет от него передать всем родителям?

— Никогда нельзя показывать детям хмурое лицо. Нельзя поднимать на них руку, надо воспитывать своим примером. Отрицательное детям показывать нельзя. Все.

— Помните ваш последний разговор?