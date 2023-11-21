Стала известна реакция Хабиба на переименование села в честь его отца

Представитель семьи Нурмагомедовых рассказал о реакции Хабиба на переименование села Кироваул в Манапкалу
Двоюродный брат отца Хабиба Нурмагомедова Магомед Нурмагомедов в интервью «Матч ТВ» сообщил, что экс чемпион UFC в легком весе не принимал активного участия в лоббировании идеи о переименовании села в Дагестане в честь отца.
9 ноября премьер министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании села Кироваул Кизилюртовского района Дагестана в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. Согласно тексту документа, село будет носить название Манапкала. С инициативой выступили жители села. Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни летом 2020 года после болезни. Он тренировал Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, которые признавались лучшими бойцами UFC вне зависимости от весовых категорий.
— Как в вашей семье отреагировали?
— Мы благодарны всем инициаторам, местному населению, что они проявили такое желание. Это не от нас исходило, а от народа, в Кировауле подавляющее большинство — это как раз сильдинцы, поэтому они проявили желание переименовать селение в честь великого тренера, великого педагога, который воспитал 18 чемпионов мира и около 30 мастеров спорта международного класса по ММА и боевому самбо. Наш народ, наши спортсмены, все проявили желание переименовать селение в Манапкалу.
— Была какая то реакция от Хабиба?
— Если честно, он даже в определенный момент занял такую позицию, что это должно быть желание народа. «Пусть сами решат: я и препятствовать не буду, и помогать не буду, как народ решит», — вот примерно так звучала его позиция. Он это оставлял самотеком для народа. Хотите — хотите, нет — нет, — сказал Магомед Нурмагомедов «Матч ТВ».