Немков назвал свои преимущества в потенциальном поединке против Нганну

Чемпион Bellator Вадим Немков назвал свои преимущества в потенциальном поединке против Франсиса Нганну
Российский боец Bellator Вадим Немков рассказал в интервью «Матч ТВ», что хотел бы подраться с бывшим обладателем пояса UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну, перешедшим в PFL год назад.
В понедельник стало официально известно о покупке PFL лиги Bellator.
— Прошло почти полгода после вашего боя с Йоэлем Ромеро и пока нет новостей о том, когда вы подеретесь в следующий раз. Что вам говорят?
— Я задаю вопросы. В таком ритме, какой у меня сейчас, постоянно тренироваться тяжело. Мне говорят, что пока ждем. Только вчера объявили о слиянии двух организаций. Дальше поймем, чем это обернется для нас.
— Вы знаете хоть кого то из бойцов PFL в полутяжелом или тяжелом весе?
— Я особо не следил за этим весом, не заморачивался. Знаю лишь, что многих бойцов там дисквалифицировали после провала допинг тестов.
— В PFL нет фамилии в полутяжелом весе, которая бы вас мотивировала остаться в этой категории?
— В полутяжелом нет, а в супертяжах есть, это Нганну, я бы хотел с ним подраться.
— Это тот бой, где вы видите себя победителем и вам интересно?
— Ну, да. Вообще в каждом бою видишь себя победителем, если ты увидишь себя проигравшим, то большого смысла нет.
— А как бы вы дрались с Нганну, чем вы были бы для него опасны?
— Я, думаю, скорость, точность и плюс борьба.
— Я слышал от некоторых ребят из России, что он средне борется. Слышали ли вы такое же, и если да, то от кого?
— Да, я слышал. От Сереги Спивака.
— И вы можете себе представить, как вы его переводите, несмотря на разницу в габаритах?
— А что там представлять, надо выйти и подраться. Я не очень люблю себе представлять, что то фантазировать.
— У вас были спарринги с Григорием Пономаревым? Можно ли говорить, что по габаритам он похож на Нганну?
— По размерам то Гриша даже поздоровее будет. Он ведь даже гоняет в тяжелый вес, у него вес в лагере 130–140 кг. Не помню, чтобы про Нганну говорили, что он столько весит. И плюс Гриша в молодости все таки очень много боролся. Так что они чуть разные.
— Пробовали вы с кем то, кроме журналистов, говорить про этот бой?
— Пока мы ничего не обсуждали, потому что у нас все таки есть непонятки в организации. Мы не знаем, что дальше произойдет, когда будет турнир, какой будет контракт, кто будет босс, будет ли это Скотт Кокер, — сказал Немков «Матч ТВ».
Ранее Немков объявил об отказе от титула чемпиона Bellator в полутяжелом весе и переходе в тяжелую категорию. Немков выступает в лиге с 2017 года и не потерпел в Bellator ни одного поражения, занимая первую строчку рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.
Уроженец Камеруна Нганну провел в UFC одну защиту пояса, после чего перешел в PFL, но не провел ни одного поединка по правилам ММА, сосредоточившись на боксе и выступив против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии. Нганну уступил Фьюри по итогам 12 раундов.
В ММА статистика Нганну 17–3, у Немкова 16–2 в рамках полутяжелой весовой категории.