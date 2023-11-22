Немков назвал свои преимущества в потенциальном поединке против Нганну

Российский боец Bellator Вадим Немков рассказал в интервью «Матч ТВ», что хотел бы подраться с бывшим обладателем пояса UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну, перешедшим в PFL год назад.

В понедельник стало официально известно о покупке PFL лиги Bellator.

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— Прошло почти полгода после вашего боя с Йоэлем Ромеро и пока нет новостей о том, когда вы подеретесь в следующий раз. Что вам говорят?

— Я задаю вопросы. В таком ритме, какой у меня сейчас, постоянно тренироваться тяжело. Мне говорят, что пока ждем. Только вчера объявили о слиянии двух организаций. Дальше поймем, чем это обернется для нас.

— Вы знаете хоть кого то из бойцов PFL в полутяжелом или тяжелом весе?

— Я особо не следил за этим весом, не заморачивался. Знаю лишь, что многих бойцов там дисквалифицировали после провала допинг тестов.

— В PFL нет фамилии в полутяжелом весе, которая бы вас мотивировала остаться в этой категории?

— В полутяжелом нет, а в супертяжах есть, это Нганну, я бы хотел с ним подраться.

— Это тот бой, где вы видите себя победителем и вам интересно?

— Ну, да. Вообще в каждом бою видишь себя победителем, если ты увидишь себя проигравшим, то большого смысла нет.

— А как бы вы дрались с Нганну, чем вы были бы для него опасны?

— Я, думаю, скорость, точность и плюс борьба.

— Я слышал от некоторых ребят из России, что он средне борется. Слышали ли вы такое же, и если да, то от кого?

— Да, я слышал. От Сереги Спивака.

— И вы можете себе представить, как вы его переводите, несмотря на разницу в габаритах?

— А что там представлять, надо выйти и подраться. Я не очень люблю себе представлять, что то фантазировать.

— У вас были спарринги с Григорием Пономаревым? Можно ли говорить, что по габаритам он похож на Нганну?

— По размерам то Гриша даже поздоровее будет. Он ведь даже гоняет в тяжелый вес, у него вес в лагере 130–140 кг. Не помню, чтобы про Нганну говорили, что он столько весит. И плюс Гриша в молодости все таки очень много боролся. Так что они чуть разные.

— Пробовали вы с кем то, кроме журналистов, говорить про этот бой?

— Пока мы ничего не обсуждали, потому что у нас все таки есть непонятки в организации. Мы не знаем, что дальше произойдет, когда будет турнир, какой будет контракт, кто будет босс, будет ли это Скотт Кокер, — сказал Немков «Матч ТВ».

Ранее Немков объявил об отказе от титула чемпиона Bellator в полутяжелом весе и переходе в тяжелую категорию. Немков выступает в лиге с 2017 года и не потерпел в Bellator ни одного поражения, занимая первую строчку рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.

Уроженец Камеруна Нганну провел в UFC одну защиту пояса, после чего перешел в PFL, но не провел ни одного поединка по правилам ММА, сосредоточившись на боксе и выступив против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии. Нганну уступил Фьюри по итогам 12 раундов.