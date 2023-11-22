Отец Тайсона Фьюри предостерег его перед боем с Усиком

«Сейчас Тайсон принимает на себя больше ударов, чем за всю свою карьеру. А это может его карьеру сократить. Это то, что нас беспокоит. Тайсон — замечательный человек, но иногда ему нужно прислушаться к здравому смыслу.



Усик хитёр, и нужно приложить все усилия, чтобы победить его. Но тот стиль, который у Тайсона сейчас, ему не поможет. У него в голове убеждение, что он может нокаутировать любого. Но ни один боец в мире не может продолжать принимать такие удары. Нужно быть умным. Чтобы победить Усика, нужен, скорее ум, чем сила», — приводит слова Джона Metro.