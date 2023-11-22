Американского боксера лишили титула IBF после отказа драться с россиянином

Американский боксер Джермелл Чарло отказался от титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Чарло написал письмо президенту IBF Дэрила Пиплза, заявив, что обязательная защита пояса является для него проблемой на данном этапе карьеры. В заключение он почтительно отказался от своего титула. В ближайшем поединке американец должен был сразиться с российским боксером Бахрамом Муртазалиевым.

IBF позволит претенденту №1 Муртазалиеву провести переговоры со следующим доступным претендентом для боя за титул.

В сентябре мексиканский боксер Сауль Альварес одержал победу в поединке против Джермелла Чарло и сохранил звание абсолютного чемпиона мира во второй средней весовой категории.