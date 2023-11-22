Никита Цзю победил Дилана Биггса и завоевал титул чемпиона Австралии

В Броудмидоу состоялся поединок за звание чемпиона Австралии в первом среднем весе между Никитой Цзю и Диланом Биггсом.

Сын Кости Цзю завоевал титул чемпиона Австралии
© Sports.ru

Цзю победил техническим нокаутом в пятом раунде.

Теперь на счету 25-летнего боксера восемь побед (семь – нокаутом) и ни одного поражения.

1