Сын Кости Цзю завоевал титул чемпиона Австралии

В Броудмидоу состоялся поединок за звание чемпиона Австралии в первом среднем весе между Никитой Цзю и Диланом Биггсом.
Цзю победил техническим нокаутом в пятом раунде.
Теперь на счету 25-летнего боксера восемь побед (семь – нокаутом) и ни одного поражения.
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Никита Цзю победил Дилана Биггса и завоевал титул чемпиона Австралии