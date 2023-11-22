Сильва призвал легализовать допинг в ММА

«Тренировки, через которые проходят бойцы ММА, нельзя сравнить ни с чем. Подготовка сильно отличается от того, что делают другие спортсмены. Бокс, джиу-джитсу, борьба... Все это очень травмоопасно.



Но повреждений можно избежать, если прислушиваться к врачам и принимать то, что они выписывают. Если не переусердствовать, то эти препараты не повлияют на результат поединка.



Я выступаю за тестирование в неделю боя. Если провалил тест – виноват сам. Но невозможно не травмироваться, если выступаешь на таком высоком уровне. Считать иначе – лицемерие», – сказал экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва.