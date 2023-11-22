Алексей Тищенко отреагировал на победу Никиты Цзю в чемпионском бою

«Могу только поздравить, молодец. Продолжает спортивную жизнь своего отца и брата. Спортивная династия. Если смогут повторить успех отца, это будет один из уникальных случаев в истории спорта. Такое бывает очень-очень редко.



Никита продемонстрировал характер и самообладание. Допустил ошибку, но не расклеился, собрался. Смог довести дело до победы. Это лидерское и чемпионское качество», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.