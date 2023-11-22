Чимаев отказался принимать бой с Прохазкой

Непобеждённый арабо-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев отреагировал на вызов со стороны бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории чеха Иржи Прохазки .

«Ты уже проиграл, мне нужен пояс», – написал Борз в своих социальных сетях.

Ранее Иржи Прохазка заявил о желании встретить в полутяжёлом дивизионе Хамзата Чимаева, который, в свою очередь, хочет драться с чемпионом UFC в этом весе бразильцем Алексом Перейрой.