Чемпион UFC Махачев заявил, что российским бойцам не хватает изюминки

«Я всегда за трэш токинг! Но в меру. Просто не задевая мужские качества и достоинства. В этом нет проблем, это часть бизнеса. Это шоу. Людям должно быть интересно. А так, UFC не нужны бойцы, которые всех разносят и молчат. Например, английский не знают.



Почему наших ребят из России сейчас очень тяжело подписывают? Какая то изюминка должна быть в бойце, чтобы его сейчас подписали! Наши пацаны всех избивают и молчат. И просто тяжело их продвигать», — заявил спортсмен.