Боксер Липинец рассказал о стоимости подготовки в Лос‑Анджелесе

Бывший чемпион IBF в первом полусреднем весе и чемпион мира по кикбоксингу Сергей Липинец в интервью «Матч ТВ» заявил, что для проведения тренировочного лагеря в Лос Анджелесе нужно в районе 10 тысяч долларов ежемесячно.

© Матч ТВ

34 летний Липинец (17–2–1, КО 13) 25 ноября в Лас Вегасе проведет бой с 26 летним доминиканцем Мишелем Риверой (24–1, КО 14). Родившийся в Казахстане Липинец дебютировал по профессионалам в 2014 году и в стартовых пяти боях четыре раза боксировал в России, остальная его карьера развивается исключительно в США, где он и готовится.

Видео дня

— Расскажите, на что вы жили с учетом того, что ваш последний бой прошел в августе 2022 года, а бокс — это ваша работа, которая приносит заработок.

— Я до этого за бои зарабатывал неплохие деньги, плюс у меня есть некоторые вложения, хотя они не так много приносят. В основном я тратил всё, что заработал до этого. А так мне менеджеры оплачивают квартиру, машину, еду, витамины. В общем, я полностью под крылом менеджеров, поэтому у меня не возникает никаких проблем.

— Расскажите о стоимости подготовки в США.

— Буду говорить за Лос Анжелес. Может, в Майами и Лас Вегасе и подешевле снять жилье, но в Лос Анжелесе очень дорогое жилье. Например, однокомнатная квартира в месяц будет стоить порядка двух тысяч долларов. Но обычно квартиры сдают на год, поэтому это цена в месяц с учетом, что ты снимаешь на год, но платишь каждый месяц. Если же находишь квартиру на месяц два три, то и цена будет значительно выше двух тысяч долларов. Точно не меньше 2500 долларов.

— С жильем понятно. Еще же тренировочный процесс, питание, логистика, витамины и так далее.

— Всё зависит от тебя.

— Хорошо, сколько нужно вам?

— Точно не считал. Но смотрите… Это обойдется в районе 6–7 тысяч долларов в месяц. Это минимум.

— То есть мы к этой сумме прибавляем цену за квартиру и на выходе имеем, что подготовка в Лос Анжелесе, грубо говоря, стоит под десять тысяч долларов.