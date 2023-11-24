Экс-чемпион мира объяснил, в чем преимущество Фьюри перед Усиком

«Тайсон более опытен, и у него лучшая работа ног. Кроме того, Тайсон выше. У Усика в настоящий момент может быть преимущество в скорости. Он легче Тайсона. Однако в целом Тайсон превосходит Усика. Тактика будет иметь большое значение в этом бою», — сказал Ли на канале Seconds Out в YouTube.