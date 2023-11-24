Махачев рассказал, как изменился зал в Дагестане после смерти отца Хабиба

«Не смогу описать словами, как не хватает Абдулманапа Нурмагомедова. У нас все тренируются, полный зал, но в каких-то моментах дисциплина начинает хромать.



Наши тренировки раньше и сейчас не особо отличаются, но в тот момент, когда Магомедович был с нами, дисциплина была на другом уровне.



Этих «ха-ха», «хи-хи» перед тренировками и после не было. Каждый знал, что после занятия еще надо доработать.



Каждый знал, что ему делать. Не в баскетбол играть, ведь есть канат, груша, турник, брусья, зал, чтобы качаться, – у каждого была программа», – сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.