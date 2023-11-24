Махачев рассказал, как изменился зал в Дагестане после смерти отца Хабиба: «В каких-то моментах дисциплина хромает»
Ислам Махачев признался, что в его зале упала дисциплина после смерти отца Хабиба.
«Не смогу описать словами, как не хватает Абдулманапа Нурмагомедова. У нас все тренируются, полный зал, но в каких-то моментах дисциплина начинает хромать.
Наши тренировки раньше и сейчас не особо отличаются, но в тот момент, когда Магомедович был с нами, дисциплина была на другом уровне.
Этих «ха-ха», «хи-хи» перед тренировками и после не было. Каждый знал, что после занятия еще надо доработать.
Каждый знал, что ему делать. Не в баскетбол играть, ведь есть канат, груша, турник, брусья, зал, чтобы качаться, – у каждого была программа», – сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.
Напомним, Абдулманап Нурмагомедов умер летом-2020 из-за осложнений после коронавируса.
Медведев о фразе «Страна без мяса!»: «Мясо» для «Спартака» носит самоироничный характер. Есть хорошая поговорка – «Назвался груздем – полезай в кузов»
Махачев рассказал, как изменился зал в Дагестане после смерти отца Хабиба: «В каких-то моментах дисциплина хромает»
Федерация шахмат России: «Карякин отказался играть на турнире ШОС, у него другие приоритеты. Он сослался на участие в коммерческом турнире»