Российский боксер: наверное, буду выходить на бои с флагом США

«Сейчас уже, наверное, буду выходить с американским флагом — я на «Грин-карту» подал. Но если бы Казахстан предложил, то с радостью бы взял гражданство. Однако никто ничего об этом не сказал.



Казахстан — вторая Родина для меня и моих предков. Казахстан нас принял после выселения Сталиным. Этого никогда нельзя забывать — кто протянул тебе руку помощи в тяжелые времена», — заявил спортсмен.