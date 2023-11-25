У бойца ММА оторвалась часть уха в бою на турнире в Санкт-Петербурге

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Винисиус Круз проиграл бой на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) техническим нокаутом - после одного из ударов у него оторвалась часть уха. Как сообщили ТАСС в организации, здоровью спортсмена ничего не угрожает.