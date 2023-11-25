Чемпиону России по MMA грозит год тюрьмы

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что полицейские остановили российского бойца смешанных единоборств Умара Вахаева с признаками опьянения за рулем Mercedes GLS. По данным канала, чемпион России по грэпплингу во второй раз попался при вождении пьяным после того, как его лишили прав, в отношении спортсмена возбуждено уголовное дело.

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«Mash на Мойке» пишет, что Вахаеву грозит до года лишения свободы. По информации канала, его уже три раза лишали водительских прав.

В октябре 2020 года Вахаева задержали в Санкт-Петербурге после стрельбы. Также в 2017 году спортсмен был госпитализирован с ранением, полученным в ходе драки со стрельбой в Московском районе Петербурга, тогда бойца подстрелили из травматического пистолета.