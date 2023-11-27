Мераб Двалишвили обратился к россиянке Мохнаткиной, проигравшей в финале PFL
Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили поддержал россиянку Марину Мохнаткину, уступившую представительнице Бразилии Лариссе Пачеко в титульном поединке. Спортсменки встречались в финальном турнире регулярного чемпионата промоушена PFL.
«Отличная работа, Марина. Ты отлично сражалась», — написал Двалишвили в социальных сетях.
Напомним, Мохнаткина проиграла Пачеко единогласным решением по итогам пяти раундов. Для 35-летней россиянки поражение стало четвёртым в профессиональной карьере. На счету Марины 11 побед в смешанных единоборствах, последняя из которых была добыта в бою с американкой Эмбер Либрок на PFL 8 в конце августа.
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