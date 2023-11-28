Украинского боксера Усика назвали мусором

«Ох, Усик – мусор. Ему просто повезло. Он оказался в нужное время в нужном месте. Боксеры моего поколения его бы просто уничтожили. Любого современного топ-боксера в мое время уничтожили бы. Как и в 70-80-х годах», – заявил американец.