Стало известно, когда Алексеева может получить следующий поединок в UFC
Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Ирина Алексеева проведёт свой следующий поединок не раньше, чем через 5 месяцев. Об этом рассказал менеджер Александр Скаредин.
«Думаю, что ИринИрина Алексеева не выйдет в клетку UFC раньше, чем через 5–6 месяцев. В декабре у нее будут определенные свои дела. А после этого она приезжает в Екатеринбург и под постоянным присмотром начнет готовиться. Наша задача — добиться от нее прогресса как от бойца», — приводит слова Скаредина «Матч ТВ».
Напомним, в октябре Алексеева встретилась с британкой Мелиссой Диксон.
Во втором раунде Диксон пробила россиянку прямым ударом, после чего зажала у сетки и провела успешный тейкдаун. Алексеева пыталась выбраться из-под соперницы, однако несколько раз отдавала позицию, давая британке возможность для результативных атак локтями.
Третий раунд спортсменки начали в стойке, регулярно вступая в размены с обоюдоострыми моментами. В середине отрезка Алексеева провела успешный бросок, однако британка смогла подняться и также ответила тейкдауном, оказавшись сверху и удержав контроль над россиянкой до конца поединка.
Результат поединка: победа Мелиссы Диксон единогласным решением (29-28, 30-27, 29-28).