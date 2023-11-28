Стало известно, когда Алексеева может получить следующий поединок в UFC

«Думаю, что ИринИрина Алексеева не выйдет в клетку UFC раньше, чем через 5–6 месяцев. В декабре у нее будут определенные свои дела. А после этого она приезжает в Екатеринбург и под постоянным присмотром начнет готовиться. Наша задача — добиться от нее прогресса как от бойца», — приводит слова Скаредина «Матч ТВ».