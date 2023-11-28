Украинского боксера Усика назвали мусором

Экс-чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в трех весовых категориях Джеймс Тони раскритиковал украинца Александра Усика. Его слова приводит Boxing Social. - Газета.ру

Тони назвал спортсмена мусором, посчитав, что боксеры старого поколения легко победили бы украинца. «Ему просто повезло. Он оказался в нужном месте в нужное время. Честно говоря, ни один современный боец не смог бы выиграть у нас», — заявил он. - Lenta.ru