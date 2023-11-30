Неоспоримый чемпион по боксу освободит четыре титула в легком весе

«Я сделал всё, что мог, в категории до 135. Самым важным для меня было организовать бой с Джервонтой Дэвисом, а его сторона не проявила никакого интереса к этому поединку. Я перерос этот дивизион, поэтому теперь я перехожу в 140, чтобы стать чемпионом в двух весовых», – приводит слова Хейни ESPN.