Босс UFC: команда Хабиба могла бы захватить США

Гендиректор UFC Дэйна Уайт заявил, что команда экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова может захватить США, поскольку в Америке растет поколение трусливых мужчин. Об этом он сказал в интервью Full Send Podcast.

Уайт предложил сравнить американскую молодежь с молодыми людьми из стран Ближнего Востока, России в целом и Дагестана в частности.

«Если вы сравните их с молодежью других стран, вы уже увидите разницу. Они как будто совсем другими родились, по-другому воспитаны. У нас совсем другой менталитет», — сказал глава UFC.

По мнению Уайта, американские мужчины с каждым днем становятся все больше женственными.