Босс UFC: команда Хабиба могла бы захватить США
Гендиректор UFC Дэйна Уайт заявил, что команда экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова может захватить США, поскольку в Америке растет поколение трусливых мужчин. Об этом он сказал в интервью Full Send Podcast.
Уайт предложил сравнить американскую молодежь с молодыми людьми из стран Ближнего Востока, России в целом и Дагестана в частности.
«Если вы сравните их с молодежью других стран, вы уже увидите разницу. Они как будто совсем другими родились, по-другому воспитаны. У нас совсем другой менталитет», — сказал глава UFC.
По мнению Уайта, американские мужчины с каждым днем становятся все больше женственными.
Напомним, что всего на счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в рамках UFC. Свой последний поединок он провел в октябре 2020 года — тогда он победил американца Джастина Гэтжи, применив удушающий прием «треугольник» во втором раунде. После боя он заявил о завершении карьеры.