«Они напали на меня одного». Царукян решил скопировать Хабиба с Лобовым

Бобби Грин заявил, что дал достойный отпор, но хочет разобраться с Арманом лично.

В ночь со 2 на 3 декабря в Остине (США) состоится турнир UFC Fight Night 233. Одной из главных звёзд вечера должен стать Арман Царукян, который проведёт поединок с Бенеилом Дариушем. Но Ахалкалакец начал привлекать к себе внимание ещё до выхода в клетку. Накануне Царукян стал участником потасовки с Бобби Грином, которому также предстоит выступить на предстоящем турнире. Соперником 37-летнего ветерана организации станет Джалин Тёрнер. Арман и Бобби успели вступить в конфликт прямо в отеле.

Видео дня

Грин записал в своих социальных сетях видео, в котором пролил свет на сложившуюся ситуацию. Он рассказал, что подвергся нападению со стороны команды Царукяна: «Я ни с кем не ссорюсь первым, но, если ты начал это, я обязательно закончу. Всё только начинается и может закончиться тюрьмой. Этот парень подбежал ко мне, а я ударил одного из его приятелей – не нужно играть со мной в эти игры».

Любопытно, что Грин решил подшутить над Арманом, сделав вид, что не знает этого бойца. Скорее всего, Бобби прекрасно понимал, что имеет дело с одним из топовых спортсменов в организации, но не упустил возможность задеть самолюбие Царукяна: «Мне нужен кто-нибудь, чтобы сказать мне, кто это на этом видео. Я не знаю, кто он, чёрт возьми».

А затем ситуация стала обрастать новыми подробностями. Стало известно, что Грин находился один, когда началась его потасовка с командой Царукяна. По крайней мере, так утверждает сам Бобби.

«Они были крутыми, напав на меня одного, но, когда я вернулся со своими друзьями, они сразу включили заднюю. Теперь, когда пришла охрана, они опять строят из себя крутых».

На видео действительно видно, что охрана удерживает представителей команды Царукяна и самого Армана, а разговор проходит на повышенных тонах. Но главное, что никакого продолжения ситуация пока не получила. В стане Ахалкалакца пока полная тишина, никаких комментариев по поводу потасовки ещё не было. Поэтому стоит дождаться и реплики со стороны Армана, чтобы понять, насколько правдива информация из уст Грина.

Скорее всего, причиной конфликта стали недавние высказывания Грина. Он несколько раз назвал Царукяна ужасным бойцом, не особенно стесняясь в выражениях: «Этот Арман – невероятно скучный боец. Я не могу смотреть его бои – каждый раз просто засыпаю. После он кричит: «Дана Уайт, дай мне бонус». Но за что? Что ты сделал, это было ужасно. Мне не нравится драться со скучными бойцами, они – отстой. Это просто странно, эти ребята странные. Я уважаю Дариуша, его работу, но Арман – просто ужасный боец».

Ситуация напомнила конфликт, который в своё время произошёл между Хабибом Нурмагомедовым и Артёмом Лобовым, который на тот момент был другом Конора Макгрегора. Тогда активно подогревался поединок века, стороны не подбирали выражений и звучало много оскорблений. Орёл решил разобраться с оппонентом, подошёл и выписал звонкого «леща». Тогда Ноториус не простил Хабибу эту ситуацию, напав на автобус с россиянином прямо перед турниром.