«Купил помещение — построил детский сад». Как боец из Дагестана дважды выиграл по миллиону долларов

Из сорока профессиональных боев 33-летнего Магомеда Магомедкеримова два принесли ему по миллиону долларов. В декабре 2018-го и в ноябре 2023-го он выиграл финалы турниров лиги PFL, где победитель получает сумму с шестью нулями. При этом PFL, как и все другие лиги, сильно уступает в популярности UFC, и сейчас любому будет сложно поверить, что карьерный доход Магомедкеримова, вероятно, выше, чем у Ислама Махачева или Петра Яна.

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На пути ко второму миллиону 24 ноября встал швед Садибу Сай, продержавшийся 11 минут 16 секунд. Потом он сдался от гильотины и теперь в Махачкале, скорее всего, появится новый зал для ММА.

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ЧЕГО НЕТ У ДОЛЛАРОВОГО МИЛЛИОНЕРА

— Мы же с вами говорим без видео, потому что, как вы сказали, повреждены зубы…

— Да-да, у меня причина очень уважительная, но через четыре-пять дней всё нормально будет.

— Это в бою или на тренировке было?

— На спаррингах, еще месяц назад два зуба вылетели. Мы стояли с Алиасхабом Хизриевым, сразу даже не почувствовал, а ближе к ночи стал пищу принимать и понял, что шатается зуб. Сам себе просто достал его. Как в детстве.

— Нужно было к стоматологу идти в тот же момент?

— Да, я ходил, мне временные поставили, но они через неделю снова упали.

— Вы выиграли первый Гран-при в 2018 году. В тот момент думали, что выиграете его во второй раз?

— Я хотел на следующий же год выиграть. Тогда не получилось. Потом, считайте, пять лет ждал, пока получится (PFL отменяла турниры из-за карантина, в 2021-м Магомедкеримов проиграл Рэю Куперу — Прим. «Матч ТВ»).

— Как при нынешней политической ситуации можно вывести или вывезти миллион долларов из США?

— Сложнее стало. Проще всего по чуть-чуть отправлять с ребятами, кто домой едет. Деньги они перевели мне на американский счет, а с него уже переправлять.

— У вас что-то осталось от того миллиона, который вы выиграли в 2018-м?

— От того — нет, конечно. Осталось только то, что купил. Я купил помещение в Махачкале и там построил детский сад.

— Почему такой выбор?

— Помещение было в таком месте, что лучше всего под детский сад подходило. Много многоэтажек, а детских садов не было.

— Приносит что-то?

— Да, прибыль приносит. Хотим в ближайшее время на другом этаже спортзал для детей открыть. Откроем его, будут там зарядки, тренировки по дзюдо, по борьбе.

— Удивились, как быстро заканчивается миллион долларов?

— Да, людям кажется, что это очень большие деньги, но если ты покупаешь помещение на 300-400 квадратов, все деньги туда уходят. Тем более ты платишь налог в США, потом 5% залу, 15% менеджерам. И в итоге чистыми чуть больше половины остается.

Сейчас хочется свой зал открыть, собрать хороших тренеров, помогать молодым бойцам, самому тренировать.

— Были какие-то ошибочные вложения?

— Да, какую-то сумму я вложил и мне до сих пор не вернули. Мне предложили в стройку вложиться, в итоге домов до сих пор нет.

— Бойцы говорят, что деньги могут улучшить подготовку, ощутили на себе?

— Да, условия стал себе улучшать, стал на подготовку к боям тратить намного больше денег, чем до Гран-при. В первую очередь усилил питание, стал тратить на массажистов, на витамины, на восстановительные капельницы.

— Вы говорили, что берете с собой мёд в США?

— Да, каждый раз беру литра полтора, потому что мёд восстанавливает после тренировки. Чуть-чуть приболел, чай с ним попил, тоже хорошо. У меня дядя в горах занимается мёдом, у него пасека, он обеспечивает.

— Кого-то из американцев или бразильцев угощали?

— Нет, не доводилось. Не жалко, просто возможности такой не было.

— Обычно бойцы говорят, что нельзя подойти полностью здоровым к поединку. Что перед финалом болело у вас?

— Вот как раз ничего не болело, я полностью здоровым был, идеально подошел. За весь сезон была самая лучшая форма. А до этого три боя был так себе по состоянию здоровья.

— Сможете вспомнить победу в самой плохой форме?

— Когда был бой за выход в финал с Соломоном Ренфро (23 августа 2023-го — Прим. «Матч ТВ»). Я должен был драться против Магомеда Умалатова, но пропускал его, не хотели мы между собой драться. Но он заболел и снялся, я прилетел в США за 10 дней до турнира. Перед этим полтора месяца не тренировался вообще, в нулевой форме был, в горах отдыхал с семьей, на зал не смотрел даже. Я ездил в Карачаево-Черкесию, там есть база такая, Джилы-Су, делал очищение организма. Там вода специальная, ходишь, пьешь ее по утрам и по вечерам, очищаешься. Тренировки начал только за семь дней до турнира, когда в США прилетел.

— В финале Гран-при вы победили гильотиной, но до этого попали правой рукой по корпусу. С этого же всё началось?

— Да, я прочувствовал, что пробил печень, и он согнулся, а я взял гильотину. Я стал развивать атаку после попадания, он прижался, решил побороться, я сразу же поймал шею и сделал прием. Я же и в прошлый раз выиграл Гран-при этим же приемом. Я до боя понимал, что моя борьба лучше, но когда сейчас переводил его, сложно было внизу держать, он физически очень сильный, вместе со мной вставал. Повезло, что в корпус попал, его согнуло.

— В боях очень часто обозначают этот прием, но успешно его проводят не так уж много. Почему у вас получается?

— Это чувствовать надо, она наработана должна быть, я и на тренировках в 95% случаев ей душу.

— Самая известная неудачная гильотина была в бою Хабиба с Порье. Вы, когда смотрели этот бой, понимали, что Порье ее не сделает?

— Да, конечно. Порье не взял его обеими ногами, а только одной, так что было понятно — он не задушит таким образом.

— Ваш рекорд в PFL, которая сейчас вторая лига мира, — 17-1. Вы дважды выиграли Гран-при. А не устали еще отвечать людям, что это ничем не менее значимо, чем быть в топ-3 UFC или даже с чемпионским поясом?

— Да, людям кажется, что бойцы UFC какие-то нереальные, но ничего там такого нет. Если бы я в UFC дрался, спокойно дошел бы до пояса. Я спаррингую с бойцами, кто дерется в UFC, ничего там такого нет.

— В вашем зале из вашего дивизиона среди бойцов UFC можно увидеть Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля. С кем вы больше спаррингов провели?

— С ними как раз не спарринговал, мы часто работали с Сантьяго Понциниббио, еще есть такой Тони Мартин, хороший боец. Я их легко проходил, даже не чувствовал.

— Вы говорили, что начинали вместе с Хабибом в секции вольной борьбы. А вы видели Хабиба в борцовском трико? Я не встречал ни одной фотографии.

— Мы вместе тренировались в Махачкале в школе Али Алиева и жили по соседству, в пятистах метрах друг от друга. В трико не помню его, это дорого было в то время, а у нас не было денег, мы в основном в шортах тренировались.

— Какой у вас лучший результат в вольной борьбе?

— На Дагестане я даже в тройку не входил, но уже в 10-11-м классе параллельно ММА занимался. Если ты хочешь по борьбе хорошо выступать, надо на 100% ей отдаваться, а я наполовину был там, наполовину — в борьбе.

— Вы много выступали в рукопашном бое, в боевом самбо. Пересекались с кем-то из известных сейчас спортсменов?

— Да, там много кто выступал. С Токовым, с Корешковым, с Устармагомедом Гаджидаудовым дрались в любителях.

— Как с Корешковым бой прошел?

— Я ездил на турнир в Омск в 2010 году. Первый раунд — пять минут мы подрались, я вроде выиграл, но дали какое-то дополнительное время и победу ему отдали.

— У вас уже в ММА был бой с Анатолием Токовым и вы его нокаутировали ударом руки, когда он лежал на спине. Это заготовка была?

— Я в 2012 году еще особо не умел в стойке драться, любил валить и сразу бить со всей силы. И так удачно попал, выиграл бой. Красивый нокаут получился.

— В American Top Team, где вы тренируетесь, работает тренер Стив Мокко, борец-тяжеловес, участник Олимпийских игр 2008 года. Как много он может дать бойцу из Дагестана?

— У Мокко очень хорошие тренировки, он тоже приезжал в Дагестан на выступления. Обычно на неделе самая тяжелая тренировка у него. Утром в понедельник. И он много интересных моментов показывает, тем более в ММА нужна своя борьба и он хорошо ее дает. Позиционная работа, темповая. Тем более он сам в боях тоже выступал, дрался за пояс в PFL, правда, проиграл.

— Вы рассказывали, что вас изначально не хотели подписывать в PFL, и чтобы это исправить, вы поехали в Лас-Вегас в зал Рэя Сефо (бывший кикбоксер, президент организации PFL — Прим. «Матч ТВ») и спарринговали с ним.

— Да, получилось так, что контракт дали всем, кому обещали, а мне не отправили. Я находился в Майами и Ризван Магомедов, мой менеджер, сказал: «Езжай в Вегас, там есть зал Рэя Сефо…». Я поспарринговал и с ним, и с его учениками, и после спарринга он меня подписал. С ним спарринговали по кикбоксингу, а с его учеником меня в клетке закрыли и мы по ММА поработали. Хороший спарринг был. Они думают, что я худой, мышц особо нет, наверное, считают, что я слабый боец. А в итоге в 2018-м году подписали 12-13 бойцов из России, а чемпионом стал только я.

— Вы выиграли два Гран при PFL. Вам интересно сейчас перейти в UFC?

— Мне интересен бой с Джейсоном Джексоном (чемпион лиги Bellator — Прим. «Матч ТВ») за объединенный пояс. Они уже утвердили дату, будет 21 февраля в Саудовской Аравии. Если потом будут хорошие предложения, можно рассмотреть.

— Кого вы бы назвали лучшим бойцом мира в категории до 77 кг?

— Наверное, если Леон Эдвардс — чемпион UFC, он самый лучший. Пока. Но я бы ему ни в чем не уступил: ни в стойке, ни в борьбе.