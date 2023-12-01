Менеджер Усика заявил о готовности провести бой с Уайлдером

«Сейчас неподходящее время говорить об этом, но могу вам сказать, что Деонтей Уайлдер входит в тройку лучших тяжеловесов мира и, конечно же, бой с ним — это то, что я хочу увидеть как фанат бокса. Конечно, это был бы отличный бой, так что посмотрим.



Однако с точки зрения карьеры Усика многое зависит от того, как пройдёт бой с Тайсоном [Фьюри], и от возможности реванша, и давайте не забывать о бое Уайлдера», — приводит слова Красюка BoxingScene со ссылкой на Betway.