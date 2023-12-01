Россиянин возглавил боксерский рейтинг WBA

WBA представила рейтинг в весовой категории до 101,6 кг. Тищенко — первый номер
Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) представила рейтинг в весовой категории до 101,6 кг. Россиянин Евгений Тищенко возглавляет список.
Рейтинг в весовой категории до 101,6 кг по версии WBA:
1. Евгений Тищенко (Россия);
2. Леон Харт (Германия);
3. Алексей Егоров (Россия);
4. Баду Джек (Швеция);
5. Роман Фресс (Казахстан);
6. Чжаосинь Чжан (Китай);
7. Риад Мерхи (Бельгия);
8. Эндрю Табити (США);
9. Кем Юнгквист (Дания);
10. Чивон Кларк (Великобритания);
11. Айзек Чемберлен (Великобритания);
12. Марк Петровский (Россия);
13. Муслим Гаджимагомедов (Россия);
14. Китон Гомес (ЮАР);
15. Андрей Пешич (Сербия).
Отметим, что Всемирная боксёрская ассоциация WBA вслед за WBC ввела новую весовую категорию – до 101,6 кг. Первый титул чемпиона мира разыграют в Дубае 9 декабря между Евгением Тищенко из России и Леоном Хартом из Германии – боксёры в новом рейтинге первой и второй позиции соответственно.