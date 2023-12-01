Россиянин возглавил боксерский рейтинг WBA

Отметим, что Всемирная боксёрская ассоциация WBA вслед за WBC ввела новую весовую категорию – до 101,6 кг. Первый титул чемпиона мира разыграют в Дубае 9 декабря между Евгением Тищенко из России и Леоном Хартом из Германии – боксёры в новом рейтинге первой и второй позиции соответственно.