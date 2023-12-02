Ершов рассказал, что ему обещали реванш с Александром Емельяненко

«Я думаю, что реванш будет в любом случае. Он вышел сейчас из рехаба. Было оговорено с его менеджером Никитой Бурчаком, что реванш будет и мы его сделаем, когда Александр закончит лечение. Он лечение закончил, ждём его возвращения. У него есть там первый бой с кем-то, назначен реванш, а следом буду я», — рассказал Ершов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.