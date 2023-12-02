Экс-владелец UFC назвал доходы акционеров и бойцов

Дивиденды акционеров американского бойцовского промоушена UFC с 2005 по 2011 годы составили около $ 1 млрд, сообщил в интервью ESPN бывший владелец организации Лоренцо Фертитта.

Примечательно, что суммарная зарплата всех бойцов UFC за этот же период составила примерно $ 250 млн.

На период с 2005 по 2014 год владельцы UFC получили дивиденды на сумму $ 1,16 млрд. Тогда ими являлись два брата Фертитта, Лоренцо и Фрэнк, Дана Уайт, а также инвестиционная группа Flash Entertainment, присоединившаяся в начале 2010 года.