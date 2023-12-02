Поединок бойцов ММА в Москве закончился массовой дракой

Скандалом завершился поединок Артёма Тарасова и Евгения Ершова, состоявшийся в рамках турнира ММА Серия-75 в Москве. Напомним, Тарасов победил удушающим приёмом в первом раунде.

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Несмотря на завершение поединка, бойцы продолжили драку, после чего в клетку ворвались представители обеих команд. Завязалась массовая драка, спортсменов удалось успокоить.

Артёму Тарасову 33 года. В октябре 2023 года на турнире Hardcore Boxing он провёл бой против Артура Кулинского, встреча завершилась вничью.