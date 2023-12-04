Райан Гарсия: многие близкие надеялись, что я проиграю Дуарте

«Многие люди, которые предположительно были близки мне, надеялись, что я проиграю. Они старались изо всех сил, использовали любую тактику, чтобы сбить меня с толку. Однако моя психика оказалась крепка, и к тому же на мне были доспехи бога», — написал Гарсия на своей странице в социальных сетях.