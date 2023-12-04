Конор Макгрегор объяснил, почему удаляет посты в социальных сетях

«Мои заявления, получившие широкую огласку, остаются в силе. Я удаляю их после того, как они были опубликованы и получили широкую огласку. Для меня это немного личное. Мне тяжело на сердце, когда я вижу, как горит моя страна. Меня тошнит, когда мужчина называет человека, который средь бела дня закалывает невинных детей, «джентльменом».



Я делюсь своими мыслями и сам решаю, когда сообщения могут быть удалены. Это эффективно в плане времени. У меня четверо детей. Грядёт серьёзная битва. У меня множество предприятий, в которых работает почти триста человек. Они растут, и мне нужно правильно распределять своё время. Взаимодействие с таким большим количеством информации может оказывать различное влияние.



Я знаю, что некоторым это не нравится, но так я остаюсь на связи. Я всё ещё здесь. Я отдал бы свою жизнь за мир и процветание Ирландии. Ирландия дала мне всё, что у меня есть, и я верну это обратно, если потребуется», — написал Макгрегор у себя в соцсетях.