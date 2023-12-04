Депутат Хамзаев предложил запретить поп-ММА
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить поп-ММА — бои по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами. Его слова приводит «ОСН».
Хамзаев назвал поп-ММА «глупым и социально опасным» явлением, в основе которого лежат «провокация, агрессия и мат».
«Нужно полностью заблокировать подобные проекты, контент, который является керосином деструктивного поведения у молодежи», — добавил он.
Депутат призвал провести проверку основателей и участников таких боев «на экстремизм» и комплексную проверку со стороны ФНС. По его мнению, очень важно установить характер поп-ММА, чтобы понять является ли оно развлекательным шоу, видом спорта или чем-то еще.
Хамзаев подчеркнул, что намерен обратиться к Даниилу Егорову, руководителю СК РФ Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву с этим вопросом.