Депутат Хамзаев предложил запретить поп-ММА

Хамзаев назвал поп-ММА «глупым и социально опасным» явлением, в основе которого лежат «провокация, агрессия и мат».

Депутат призвал провести проверку основателей и участников таких боев «на экстремизм» и комплексную проверку со стороны ФНС. По его мнению, очень важно установить характер поп-ММА, чтобы понять является ли оно развлекательным шоу, видом спорта или чем-то еще.