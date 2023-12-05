Валуев: США поглотят, удел развращенных народов — подчиняться и растворяться

«Это исторический процесс. Вспомним Римскую империю, и все встанет на местах. Дана прав. Их поглотят. Они до сих пор держатся, потому что на острове. Удел развращенных народов — подчиняться и растворяться. Кстати, их правители ничего не теряют. Правда россиянам в массе своей Америка абсолютно по бую», — заявил Валуев.