Макгрегор ответил Илону Маску, высказавшемуся в его адрес

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал недавние слова известного американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Ранее Маск высказал мнение, что выдвижение кандидатуры Макгрегора на должность президента Ирландии изменило бы ситуацию в стране в лучшую сторону.

Макгрегор ответил Илону Маску, высказавшемуся в его адрес
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«Надеюсь, у тебя всё хорошо, брат. Поздравляю с приложением и ребрендингом на X, оно летает, как и твои ракеты!» — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент Конору 35 лет. В смешанных единоборствах звёздный ирландец провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

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